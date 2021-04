Manassero in testa al Nazionale Open dopo il primo giro

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sul percorso di Miglianico ha preso il via ieri il Campionato. Matteonon ha disatteso le aspettative iniziando con un perentorioin 66 colpi che lo ha portato in vetta ...

Jacopo Vecchi Fossa è 32° a 6 colpi damentre Andrea Saracino dovrà risalire 11 posizioni per superare il taglio. Andrea RonchiLe dichiarazioni del leader,- 'Sono contento. E' stato un bel giro con qualche errore all'inizio ma alla fine ho portato un buon score e questo mi rende soddisfatto. Dalla buca 3 in poi ho ...Sul percorso di Miglianico (Chieti) ha preso il via ieri il Campionato Nazionale Open. Matteo Manassero non ha disatteso le aspettative iniziando con un perentorio giro in 66 colpi (-5) che lo ha port ...Bene gli amateur: Bregoli è secondo. Abbà, Fallotico e Romano terzi al fianco del pro Cianchetti. Al Miglianico Golf & Country Club (par 71) di Miglianico (Chieti) il Campionato Nazionale Open è ...