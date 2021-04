Il Bayern pensa ad un ex Serie A come vice Lewandowski (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Bayern Monaco pare aver trovato quello che potrebbe essere il prossimo vice Lewandowski, ed è un ex Roma. La sessione di calciomercato estiva è ancora molto lontana, ma sono già diverse le voci di mercato che si stanno inseguendo con il passare dei giorni. Anche i club di Serie A si stanno muovendo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) IlMonaco pare aver trovato quello che potrebbe essere il prossimo, ed è un ex Roma. La sessione di calciomercato estiva è ancora molto lontana, ma sono già diverse le voci di mercato che si stanno inseguendo con il passare dei giorni. Anche i club diA si stanno muovendo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern pensa Il Bayern Monaco pensa a un ex Serie A come vice Lewandowski Commenta per primo L'ex attaccante di Roma, Bologna e Torino Umar Sadiq è esploso in Spagna con la maglia dell'Almeria. L'attaccante, classe '97, secondo quanto riporta As , è un'idea del Bayern Monaco che lo prenderebbe come vice Lewandowski, e piace anche al Siviglia che avrebbe già incontrato il giocatore l'estate scorsa.

Fonseca è l'ultima vittima del sovranismo calcistico Ed essere rimasto a bocca aperta a guardare Bayern - Psg dopo le partite al rallentatore Inter - ... Anche a dispetto di risultati sconfortanti, il calcio italiano non ci pensa nemmeno a sottrarsi al ...

Calciomercato Juventus | Paratici guarda in difesa | occasione Bayern Calciomercato Juventus, Boateng a parametro zero Nonostante non ci siano conferme riguardo un possibile interesse, Jerome Boateng potrebbe essere un vero affare per chiunque, specialmente per la Juven ...

