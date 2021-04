Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Importante procedere verso lo scenario di riaperture” (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus, la conferenza stampa dell’Iss: “In Italia una decrescita lenta. Preoccupano alcune regioni”. ROMA – Consueto appuntamento con la conferenza stampa dell’Iss dopo la pubblicazione del monitoraggio. “La curva in Italia ha raggiunto un plateau – il primo commento di Silvio Brusaferro, riportato da La Repubblica – c’è una decrescita lenta, ma ci sono alcune regioni che stanno crescendo . Inoltre, abbiamo un sovraccarico dei servizi ospedalieri e l’incidenza è ancora elevata. Nel nostro Paese la stragrande maggioranza del virus circolante appartiene alle varianti che sappiamo avere maggiore trasmissibilità“. Brusaferro: “I ricoveri si stanno stabilizzando” Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha analizzato anche gli altri numeri del monitoraggio. “Il livello dei ricoveri si sta stabilizzando – ha sottolineato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021), la conferenza stampa dell’Iss: “In Italia una decrescita lenta. Preoccupano alcune regioni”. ROMA – Consueto appuntamento con la conferenza stampa dell’Iss dopo la pubblicazione del monitoraggio. “La curva in Italia ha raggiunto un plateau – il primo commento di Silvio, riportato da La Repubblica – c’è una decrescita lenta, ma ci sono alcune regioni che stanno crescendo . Inoltre, abbiamo un sovraccarico dei servizi ospedalieri e l’incidenza è ancora elevata. Nel nostro Paese la stragrande maggioranza del virus circolante appartiene alle varianti che sappiamo avere maggiore trasmissibilità“.: “I ricoveri si stanno stabilizzando” Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha analizzato anche gli altri numeri del monitoraggio. “Il livello dei ricoveri si sta stabilizzando – ha sottolineato ...

