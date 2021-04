Boris Johnson: piangiamo il principe Filippo con Sua Maestà (Di venerdì 9 aprile 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson davanti al numero 10 di Downing Street annuncia che con grande tristezza ha ricevuto da Buckingham Palace la notizia che Sua Altezza Reale il Duca di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Il primo ministro britannicodavanti al numero 10 di Downing Street annuncia che con grande tristezza ha ricevuto da Buckingham Palace la notizia che Sua Altezza Reale il Duca di ...

Advertising

SkyTG24 : “Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina', l’o… - discoradioIT : ??'È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito'. Così nel comunicato… - SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha confermato che dal 12 aprile nel Regno Unito ci saranno ulteriori allentame… - FedericoTrr : RT @ahoy_mat: Aver visto The Crown is: pensare a quale sarà stato il codice segreto con il quale è stata comunicata la sua morte a Boris Jo… - Vatuttobene_ : Boris Johnson vuole ricordare la figura del principe Filippo. Che stronzo. #PrincePhilip -