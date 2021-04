Ajax | cercasi altri tre raccattapalle dopo la pallonata a Calafiori

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’è in cerca di tre nuovi, e non sarebbe una notizia se non fosse arrivata il giornol’episodio nel quale è stato coinvolto Riccardo. Il giovane difensore della Roma è stato colpito da unaarrivata da parte di uno dei ragazzi a bordocampo per la troppa perdita di tempo su una rimessa lateraleil vantaggio di Ibanez. Come riportato dalife.nl, account ufficiale dell’Supporters Association, è stato lanciato un contest nel quale i candidati dovranno rispondere alla domanda “chi ha segnato le rete dello 0-3 contro l’AZ nella partita d’andata”, e i tre vincitori potranno essere a bordocampo in occasione della sfida contro l’AZ Alkmaar, in programma il 25 aprile alla “Johan Cruijff ...

