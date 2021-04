Vinted & Co., pregi e difetti delle applicazioni di reselling (Di giovedì 8 aprile 2021) Non lo metti? Mettilo in vendita! Con questo slogan, dal 2 dicembre 2020, Vinted è diventato familiare agli italiani di tutte le età. In realtà, web e social media bombardano già da anni gli utenti più giovani con applicazioni di reselling come Depop ed eBay. Tuttavia, se da un lato dilaga online il dibattito “consumismo” contro “minimalismo”, dall’altro resta inesplorato quanto avviene in back end. Molti, infatti, lamentano di essere vittime di molestatori tramite queste piattaforme. Altri clienti, invece, hanno finanziato i loro viaggi con il riciclo di vestiti usati. Ma procediamo con ordine. Hanno poco più di 20 anni ma idee molto chiare Milda Mitkute e Justas Janauskas quando, nel 2008, sviluppano un piccolo sito chiamato “Vinted”. L’applicazione, lanciata negli Stati Uniti a soli due anni dalla sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Non lo metti? Mettilo in vendita! Con questo slogan, dal 2 dicembre 2020,è diventato familiare agli italiani di tutte le età. In realtà, web e social media bombardano già da anni gli utenti più giovani condicome Depop ed eBay. Tuttavia, se da un lato dilaga online il dibattito “consumismo” contro “minimalismo”, dall’altro resta inesplorato quanto avviene in back end. Molti, infatti, lamentano di essere vittime di molestatori tramite queste piattaforme. Altri clienti, invece, hanno finanziato i loro viaggi con il riciclo di vestiti usati. Ma procediamo con ordine. Hanno poco più di 20 anni ma idee molto chiare Milda Mitkute e Justas Janauskas quando, nel 2008, sviluppano un piccolo sito chiamato “”. L’applicazione, lanciata negli Stati Uniti a soli due anni dalla sua ...

DNTCRYM00NCHILD : Mi spiegate come cazzo fate a vendere dopo solo 2 ore le cose che mettete su vinted?? No perché sono passati quasi… - seulgikosmos : su vinted ti aiutano un sacco su ebay devi fare tutto da solo - ddalilu : Ho messo una mia foto in costume (che voglio vendere)su vinted.Ho i messaggi pieni di tipi che ci provano, uno mi h… - thebeyonceoftw : @mrsshemsworth VERO NOI AL TRAILER GIÀ SVENIREMO, comunque ho scaricato anche vinted - FraTar93 : Uso Vinted per guadagnare vendendo vestiti che non metto più. Eccomi: fratar vieni con me! -

