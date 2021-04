Un po' donzelletta con i secchielli in rafia per l' estate 2021

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 aprile 2021) Le borse insono l’accessorio must have di questa stagione primavera. E si possono scegliere in molteplici varianti, per modello e materiali. Può essere a tracolla, secchiello, a mano, micro o macro, con diverse texture purchè materiche e naturali. In un trionfo di paglia, rattan, midollino, canvas e tela grezza. L’importante è sceglierla con preziosi inserti in pelle o in metallo, come manici e tracolle a catena. Come Jane Birkin: tornano le borse inper l’guarda le foto ...