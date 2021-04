Il centro estetico di Conte tra scudetto e Champions

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’Inter ieri ha battuto anche il Sassuolo, è la prima squadra nell’era dei tre punti a vincere le prime dieci gare del girone di ritorno. Nonostante ciò, Antonioè criticato da più parti per la qualità delle prestazioni. Il Sassuolo nel secondo tempo ha conquistato il controllo della metà campo avversaria, in tanti hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

alexgatto71 : @GoalItalia Si ma sceglilo bene il centro estetico...non da 10 €....come quello che ti ha messo in testa un gatto - albo_interista : RT @90ordnasselA: “Se spodesteremo noi la Juve, avremo fatto una grande cosa. Poi andremo tutti al centro estetico per l'estetica e ci fare… - muttinis : RT @marifcinter: Conte: 'Se arriva l'estetica bene, altrimenti l'importante è che arrivi lo scudetto. Perché lo scudetto è troppo important… - cesare_cec : RT @marifcinter: Conte: 'Se arriva l'estetica bene, altrimenti l'importante è che arrivi lo scudetto. Perché lo scudetto è troppo important… - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Conte: 'Se arriva l'estetica bene, altrimenti l'importante è che arrivi lo scudetto. Perché lo scudetto è troppo important… -

Ultime Notizie dalla rete : centro estetico

Quotidiano Piemontese

Vanessa Ragazzoni ha unalla periferia di Milano. Ci invia una foto del suo saldo sul conto corrente: '928 euro. Ho diecimila euro di spese sostenere, tra affitto, fornitori e metà ...... piuttosto che semplicemente, delle palestre. 'E' importante aiutare le persone - spiega D'...stata quella con il minor numero di infortuni muscolari in tutta Europa) e oggi titolare del...L'ambulante: ho impegnato le catenine d'oro dei miei figli e ho perso la dignità. Il ristoratore: ho investito per sanificare il locale, tutto inutile ...Oggi ci contiamo, ha giocato davanti alla difesa e ha fatto quello che gli ho chiesto per fare male al Sassuolo”. CENTRO ESTETICO - Poi le parole a Sky Sport, dove tocca l'argomento estetica: " Noi ...