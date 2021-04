Cyber | si cambia Ecco la rivoluzione targata Gabrielli

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 aprile 2021) Serve una “netta distinzione tra ladefense eresilience”. A sostenerlo è Franco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’intelligence, intervenuto al convegno “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” organizzato da Fratelli d’Italia. Durante il suo intervento e in un’intervista a margine concessa a Key4Biz, il sottosegretario, ex già direttore di Sisde e Aisi oltre che capo della Polizia, ha indicato la strada per quella che sembra una vera e propriadell’arena cibernetica italiana. “In questi anni il comparto dell’intelligence ha svolto un ruolo di supplenza”. E non senza qualche forzatura, ha dichiarato. “È arrivato il tempo di creare una struttura, un’agenzia, che tratti in maniera olistica il tema della sicurezza ...