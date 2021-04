Chi è Luca Chikovani, vita privata e carriera: tutto sul giovane attore e youtuber (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra le new entry del cast di Un passo dal cielo 6, in onda oggi 8 Aprile 2021 in prima serata su Rai 1, c’è il giovane attore e youtuber Luca Chikovani. Luca veste i panni di Enrico, un ricco giovane di 18 anni. Vive nella grande villa dei genitori ed è molto introverso. In realtà nasconde un doloroso segreto che i telespettatori scopriranno nel corso della sesta stagione della fiction. In attesa di vederlo sul piccolo schermo in Un passo dal cielo 6, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Luca Chikovani? La sua ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra le new entry del cast di Un passo dal cielo 6, in onda oggi 8 Aprile 2021 in prima serata su Rai 1, c’è ilveste i panni di Enrico, un riccodi 18 anni. Vive nella grande villa dei genitori ed è molto introverso. In realtà nasconde un doloroso segreto che i telespettatori scopriranno nel corso della sesta stagione della fiction. In attesa di vederlo sul piccolo schermo in Un passo dal cielo 6, scopriamo qualcosa in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua ...

