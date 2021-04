Ascolti Tv mercoledì 7 aprile | Simona Ventura perde colpi | flop di Game of Games

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Prosegue senza interruzioni la rubrica che passa in rassegna glitv del giorno precedente. I dati auditel questa volta premiano la Mediaset che è stata capace di superare la concorrenza, grazie alla fiction con Sabrina Ferilli. Si segnala un calo per ilshow dimentre, nel preserale è Paolo Bonolis ad ottenere meno consensi del solito e lasciandosi superare ancora una volta dalla trasmissione di Flavio Insinna.Tv Prime Time: Svegliati amore mio vince Non è riuscita a fare più del 13.4% la commedia italiana Modalità Aereo con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Stando ai dati auditel, a seguire questo film trasmesso su Rai 1, sono stati 3.375.000 di persone.da applausi per Sabrina Ferilli con l'ultima ...