Roma | Fonseca | «Domani gioca domani Dzeko | dobbiamo essere perfetti»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole Il tecnico dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole. MOTIVAZIONI – «Io sento la squadra motivata e sono fiducioso.fare una partita perfetta. L’Ajax è fortissima, in qualche tratto simile al Sassuolo».– «Io lo vedo bene fisicamente, è stato in Nazionale ma è tornato bene. Giocherà». CHIAVE – «Affrontiamo una delle squadre che offensivamente è fra le migliori d’Europa. La chiave sarà non commettere errori difensivi». Leggi su Calcionews24.com

Unica italiana rimasta nelle competizioni internazionali, lasfida l'Ajax andando a caccia del sogno di Europa Leagu. La squadra didomani alla Johan Crujff Arena di Amsterdam è chiamata subito all'impresa per poter sperare di passare il turno: ma ...Serata dell'8 aprile dedicata ai quarti di finale di Europa League , in programma le gare d'andata. Un'italiana ancora in gioco: è ladi, che farà visita all' Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Sono due, invece, le inglese presenti ancora in tabellone. Il Manchester United , dopo aver eliminato il Milan, ...AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Ajax-Roma, gara decisiva per la stagione giallorossa, torna a parlare Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande ...L'8 aprile 2021 si giocano le gare di andata dei quarti di finale dell'Europa League: in campo anche Roma, impegnata sul campo dell'Ajax ...