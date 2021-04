Renzi e la frecciata ai suoi avversari | ' Mi spiace deludervi ma non dirò addio alla politica'

Advertising

globalistIT : - ronconi_stefano : sfruttare le debolezze dell'avversario : Caso Renzi, la deroga dei parlamentari e la sua frecciatina -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi frecciata

Il Tempo

Il leader di Italia Viva Matteorispondendo al Corriere della Sera sul suo futuro ha lanciato unaa chi non lo ama: 'Lasciare la politica? È il sogno dei miei avversari. Molti di loro ci sperano, li capisco. Mi ......Addio alla politica?si è poi espresso circa un possibile abbandono della politica in un prossimo futuro, smentendo in maniera netta tale ipotesi, senza risparmiare anche unaai ...Non con i sovranisti, non con i populisti. Ma tutto mi sembra in divenire. Guardi che succede a Roma”, fa notare Renzi, “Letta non può appoggiare la Raggi, Conte non può scaricarla: mi sembra che ...Renzi costrinse Letta alle dimissioni nel 2014 sostituendolo ... perché il suo disegno è molto difficile”. Poi lancia la frecciata al suo ex partito “fino a poco fa il PD diceva: Conte o morte! Io ...