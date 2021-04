Ozric Tentacles | fuori la ristampa di “Vitamin Enhanced”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Glipresentano ladi “”: l’album è stato rimasterizzato dal leader di lunga data Ed Wynne La pionieristica band britannicapresenta unaspeciale della loro classica collezione di album in cassettache sarà pubblicata il 30 aprile per Kscope. Un’edizione con sei CD completa di un libro attentamente curato. Ogni album è stato… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ozric Tentacles

Ondamusicale

(che sta per Incredible Expanding Mindfuck) Steven vi fa andare fuori di testa buttandosi su atmosfere kraut, psichedeliche e space in una commistione tra gli, i Neu! e il cosmic jazz ...(che sta per Incredible Expanding Mindfuck) Steven vi fa andare fuori di testa buttandosi su atmosfere kraut, psichedeliche e space in una commistione tra gli, i Neu! e il cosmic jazz ...