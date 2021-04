Naomi Watts si fa horror

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non un dramma, dei tanti interpretati negli anni passati, ma un horror. Naomi Watts, bionda ed eterea, è stata assoldata come protagonista di Goodnight Mommy, remake della pellicola austriaca presentata a Venezia nel settembre 2014. Il film, una storia dell’orrore con un incidere classico, è il calvario di due fratelli, costretti a fronteggiare una madre che credono non essere tale. I piccoli, tornati a vivere con la mamma, si trovano di fronte una signora senza volto, coperta da lunghe bende bianche. Un intervento chirurgico è la giustificazione che la donna trova a tanta stranezza. Ma i suoi comportamenti bizzarri, l’inquietudine crescente nel condividere lo stesso tetto portano i ragazzi a credere che sotto le bende non ci sia alcuna madre.

Advertising

GloriaGippy : @setteetrentuno @Morelembaum1 Eh. Comunque questa serie è follemente fantastica. Naomi Watts è incredibile. Mentalmente mi ha preso troppo. - setteetrentuno : @Morelembaum1 @GloriaGippy Una psicoterapeuta (Naomi Watts) entra nelle vite e intrattiene relazioni pericolose con i suoi assistiti - Mauxa : Stasera sul canale 8 The Impossible, Naomi Watts nel realismo del dramma - NOprisonersEVER : @Rob_accia @_IL_DIGA_ Filmone assurdo. Una Londra dark meravigliosa, recita bene anche Naomi Watts che normalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Watts

Da Ryan Reynolds e la moglie Blake Lively a Sean Penn, daa Sharon Stone, da Stephen King a Jane Fonda: negli Stati Uniti sono moltissimi i personaggi famosi che hanno ricevuto il farmaco contro il coronavirus e, esortando i fan a fare ...sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del remake in lingua inglese del thriller psicologico austriaco " Goodnight Mommy ", per Amazon Studios. Parola di Variety. Uscito nel 2014, ...Naomi Watts, bionda ed eterea, è stata assoldata come protagonista di Goodnight Mommy, remake della pellicola austriaca presentata a Venezia nel settembre 2014. Il film, una storia dell’orrore con un ...Il film è una co-produzione tra Amazon, Animal Kingdom e Playtime, e Matt Sobel (“Take Me to the River”) dirige da una sceneggiatura di Kyle Warren. Il remake sarà prodotto da David Kaplan, Joshua Ast ...