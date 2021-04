L'Ema non ferma AstraZeneca. Uso preferenziale in Italia per gli over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Possibile nesso con le trombosi rare, ma i benefici superano i rischi». Così l'Ema (ente europeo del farmaco) si è espressa sull'affidabilità del vaccino di AstraZeneca, tornato al centro della cronaca dopo i casi di trombosi avvenuti in alcuni pazienti che avevano ricevuto la dose del vaccino anglo-svedese. «I casi registrati di trombosi cerebrale - hanno fatto sapere i vertici dell'Ema in conferenza stampa - rientrano per numero limitato nella casistica degli effetti collaterali». Nessuna restrizione, quindi, al momento per l'utilizzo del vaccino. Nessuna restrizione nemmeno per le donne in gravidanza o quelle che utilizzano la pillola contraccettiva e che in giornata si pensava potessero essere escluse dall'utilizzo. Stessa cosa per le donne al di sotto dei 50 anni, altra categoria sulle quali si erano aperti sospetti. La parola ora passa alle singole nazioni, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Possibile nesso con le trombosi rare, ma i benefici superano i rischi». Così l'Ema (ente europeo del farmaco) si è espressa sull'affidabilità del vaccino di, tornato al centro della cronaca dopo i casi di trombosi avvenuti in alcuni pazienti che avevano ricevuto la dose del vaccino anglo-svedese. «I casi registrati di trombosi cerebrale - hanno fatto sapere i vertici dell'Ema in conferenza stampa - rientrano per numero limitato nella casistica degli effetti collaterali». Nessuna restrizione, quindi, al momento per l'utilizzo del vaccino. Nessuna restrizione nemmeno per le donne in gravidanza o quelle che utilizzano la pillola contraccettiva e che in giornata si pensava potessero essere escluse dall'utilizzo. Stessa cosa per le donne al di sotto dei 50 anni, altra categoria sulle quali si erano aperti sospetti. La parola ora passa alle singole nazioni, ...

Advertising

TgLa7 : #Ema: 'Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino #AstraZeneca, quindi non abbiamo ritenut… - repubblica : Vaccini, trombosi rare ma possibili. L’ Ema non ferma AstraZeneca - TgLa7 : #AstraZeneca, #Ema: 'Non individuati fattori rischio età' - RailgunOOB : RT @m4gny: Alle 16 l'EMA dirà che AstraZeneca va bene perché una trombosi non fa primavera e comunque di qualcosa se deve pure morì. Che po… - gugogus : No, ma complimenti per la chiarezza di idee su #AstraZeneca. Avevano bisogno dell'#EMA per capire che non ci ha cap… -