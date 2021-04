Hermes Ferrari, chi è lo “sciamano” delle proteste pro-riaperture a Roma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella piazza della protesta di ristoratori e commercianti, che si sono riuniti il 6 aprile a Roma davanti a Montecitorio per manifestare contro le chiusure imposte dalle misure anti-Covid, ad attirare l’attenzione di molti è stato un uomo che si è presentato vestito come Jake Angeli (CHI È), lo “sciamano che a Washington ha guidato l’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio. Copricapo di pelo con le corna e faccia dipinta con la bandiera italiana, è Hermes Ferrari, 51enne ristoratore modenese. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella piazza della protesta di ristoratori e commercianti, che si sono riuniti il 6 aprile adavanti a Montecitorio per manifestare contro le chiusure imposte dalle misure anti-Covid, ad attirare l’attenzione di molti è stato un uomo che si è presentato vestito come Jake Angeli (CHI È), lo “che a Washington ha guidato l’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio. Copricapo di pelo con le corna e faccia dipinta con la bandiera italiana, è, 51enne ristoratore modenese.

