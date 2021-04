Deposito di materiale edile in fiamme | Vigili del Fuoco in azione per otto ore

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici (Av) – Dopo più diore di lavoro ideldi Avellino hanno spento l’incendio in un capannone adibito adi: supportata da due autobotti per un continuo rifornimento d’acqua, la squadra ha concluso in serata l’intervento a Quindici utilizzando per lo smassamento delbruciato e la messa in sicurezza della struttura un mezzo per il movimento terra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

