Deathloop non avrà una modalità 'New Game Plus' e il game director spiega perché (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mancano ancora un po' di settimane all'uscita di Deathloop, ma man mano che ci avviciniamo sempre più persone non vedono l'ora di poter mettere le mani su questo particolare gioco. Deathloop, essendo un'esperienza incentrata principalmente sul single player, dovrà fare affidamento sulla rigiocabilità: spesso molti giochi si affidano alla modalità "New game Plus" ma a quanto pare non è un elemento che è stato preso in considerazione dal team di sviluppo. Secondo il game director Dinga Bakaba, Deathloop non avrà una modalità New game Plus. In un'intervista, Bakaba ha affermato che Deathloop incoraggia la rigiocabilità ...

