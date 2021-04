Boom dei “Paperoni” | i miliardari nel mondo sono aumentati in pochi mesi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 2021 si annuncia già come un anno record per i “”: gli uomini e le donne più ricche del. Il numero deiè balzato a 2.755 a livello planetario. Ovvero 660 persone in più rispetto all’anno scorso. Complessivamente il totale dei patrimoni sommati insieme ammontano a 13.100 miliardi di dollari, 8.000 miliardi in più del 2020. I dati emergono dalla 35ª classifica annuale dei super ricchi che fa la rivista americana Forbes. In graduatoria quest’anno si registrano 493 nuovi ingressi, di cui 210 dalla Cina e da Hong Kong. I più ricchi in assoluto Jeff Bezos, patron di Amazon, si conferma comunque l’uomo più ricco del, con una fortuna stimata a 177 miliardi di dollari. Con 151 miliardi la medaglia d’argento va a Elon Musk, imprenditore dei veicoli elettrici con Tesla e nel settore spaziale con ...