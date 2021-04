Amici, il colpo di scena di Lorella Cuccarini | “Tommaso eliminato? Se fossi stata un giudice…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lorella Cuccarini ha detto la sua in merito all’eliminazione di Tommaso, avvenuta nello scorso Serale del talent ‘Amici’. Dopo l’ultima puntata del noto programma condotto da Maria De Filippi, si è potuto assistere ad una vera e propria polemica sul web. Molti fans del talent hanno infatti avuto da ridire sulla decisione di eliminare il concorrente Tommaso Stanzani. Nessuno si aspettava infatti che il ballerino fosse espulso dalla trasmissione ma, inaspettatamente, Tommaso è stato eliminato per salvare Sangiovanni ed Enula. Stanzani era stato infatti nominato da Lorella Cuccarini ed Arisa, ma tutti erano più che certi che si sarebbe salvato. Lorella Cuccarini si sfoga su Instagram: ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha detto la sua in merito all’eliminazione di, avvenuta nello scorso Serale del talent ‘’. Dopo l’ultima puntata del noto programma condotto da Maria De Filippi, si è potuto assistere ad una vera e propria polemica sul web. Molti fans del talent hanno infatti avuto da ridire sulla decisione di eliminare il concorrenteStanzani. Nessuno si aspettava infatti che il ballerino fosse espulso dalla trasmissione ma, inaspettatamente,è statoper salvare Sangiovanni ed Enula. Stanzani era stato infatti nominato daed Arisa, ma tutti erano più che certi che si sarebbe salvato.si sfoga su Instagram: ...

