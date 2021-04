Alessandra Amoroso: testo e significato del brano “Piuma” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi è disponibile il nuovo brano di Alessandra Amoroso dal titolo “Piuma”. Ecco il testo e il significato Dopo lo straordinario successo del singolo “Pezzo di cuore” insieme ad Emma, a distanza di tre anni dall’ultima pubblicazione di “10”, Alessandra Amoroso sta per tornare con un nuovo singolo, anzi due. Infatti, a sorpresa, Alessandra ha annunciato ai suoi fan che il primo singolo, che probabilmente anticipa l’uscita di un nuovo album, si intitola “Piuma” seguito da “Sorriso grande” che vedrà la luce nella giornata di domani. “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi è disponibile il nuovodidal titolo “”. Ecco ile ilDopo lo straordinario successo del singolo “Pezzo di cuore” insieme ad Emma, a distanza di tre anni dall’ultima pubblicazione di “10”,sta per tornare con un nuovo singolo, anzi due. Infatti, a sorpresa,ha annunciato ai suoi fan che il primo singolo, che probabilmente anticipa l’uscita di un nuovo album, si intitola “” seguito da “Sorriso grande” che vedrà la luce nella giornata di domani. “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ...

Advertising

Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare il successo» - Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare... - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande - lilywr_ : Ma la nuova canzone di Alessandra amoroso è bellissima!!!! - Eureka50416725 : RT @_michi_sandrina: Ora più che mai siate clementi e vaccinatevi, perché Alessandra Amoroso sta tornando e io non ho nessuna intenzione di… -