Renzi “Mia moglie positiva dopo AstraZeneca, ma vacciniamoci” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come molte famiglie abbiamo avuto un problema di quarantena. Prima lo ha preso il mio secondo figlio Emanuele, che ha 18 anni, quindi sono andate in isolamento Agnese ed Ester e io e Francesco, il grande, eravamo fuori. Poi l'ha preso Agnese, naturalmente è già pronta domani per fare lezione, da professoressa era già vaccinata. Io non sono vaccinato, Agnese aveva fatto AstraZeneca”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato a “L'Aria che tira”, su La7.“Ragionevolmente – ha spiegato – i dati dicono questo, ha meno sintomi quindi è possibile immaginare che ove uno rifiutasse il vaccino sarebbe peggio. Avvertiamo la responsabilità di dire con chiarezza che si può prendere il Covid e anche dopo il vaccino ma questo non vuol dire che il messaggio non sia vacciniamoci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come molte famiglie abbiamo avuto un problema di quarantena. Prima lo ha preso il mio secondo figlio Emanuele, che ha 18 anni, quindi sono andate in isolamento Agnese ed Ester e io e Francesco, il grande, eravamo fuori. Poi l'ha preso Agnese, naturalmente è già pronta domani per fare lezione, da professoressa era già vaccinata. Io non sono vaccinato, Agnese aveva fatto”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, intervistato a “L'Aria che tira”, su La7.“Ragionevolmente – ha spiegato – i dati dicono questo, ha meno sintomi quindi è possibile immaginare che ove uno rifiutasse il vaccino sarebbe peggio. Avvertiamo la responsabilità di dire con chiarezza che si può prendere il Covid e ancheil vaccino ma questo non vuol dire che il messaggio non sia...

