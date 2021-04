Protesta ristoratori a Montecitorio, Finocchiaro: “La violenza non è il metodo migliore” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “I fatti di oggi dimostrano che la violenza certamente non è il miglior metodo utile per risolvere i problemi e per ottenere ciò che si vuole. E i fatti di Montecitorio non sono certamente apprezzabili, specie quando vengono manovrati da personaggi piuttosto discutibili. Ma il punto è questo: il Governo non può far finta di niente! Non può promettere i pannetti caldi alla Piccola e Media Impresa italiana e alle attività commerciali, agli ambulanti, ai soggetti della ristorazione e del turismo, ma deve davvero finalmente finirla con le elemosine, perché anche gli ultimi ristori coincidono esattamente con delle vere e proprie elemosine ‘inutili’: sono soldi pubblici buttati al vento!”. Lo afferma il presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, in merito agli scontri odierni tra ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “I fatti di oggi dimostrano che lacertamente non è il migliorutile per risolvere i problemi e per ottenere ciò che si vuole. E i fatti dinon sono certamente apprezzabili, specie quando vengono manovrati da personaggi piuttosto discutibili. Ma il punto è questo: il Governo non può far finta di niente! Non può promettere i pannetti caldi alla Piccola e Media Impresa italiana e alle attività commerciali, agli ambulanti, ai soggetti della ristorazione e del turismo, ma deve davvero finalmente finirla con le elemosine, perché anche gli ultimi ristori coincidono esattamente con delle vere e proprie elemosine ‘inutili’: sono soldi pubblici buttati al vento!”. Lo afferma il presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo, in merito agli scontri odierni tra ...

