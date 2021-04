MPS | assemblea approva bilancio 2020

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena hato ildi esercizio al 31 dicembre, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.882.682.981. A riguardo – si legge in una nota – l’ha deliberato di rinviare all’degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare le misure di rafforzamento patrimoniale, le decisioni relative alla riduzione del capitale sociale per tener conto delle perdite pregresse e della perdita dell’esercizio, e di riportare quindi a nuovo la perdita d’esercizio sopra indicata. Ilconsolidato del Gruppo Montepaschi si è chiuso invece con una perdita pari a Euro 1.689.113.097. L’ha inoltre deliberato di respingere le ...

L'ha inoltre deliberato di respingere le azioni di responsabilità, promosse dal socio Bluebell Partners Ltd , la prima contro alcuni ex - amministratori della Banca, con una percentuale del ...