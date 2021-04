Lo stipendio di Minoli? Tremila ore di Tv da portarsi via

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 aprile 2021) Rai, la storia non siamo noi Il Foglio, pagina 1, di Salvatore Merlo. Quando lo racconta ha l’aria divertita ed esterrefatta di quello che per primo non se ne capacita. Come diavolo ha fatto la Rai a cedergli la proprietà di circaore dei suoi archivi?ore della storia d’Italia attraverso la televisione pubblica. Eppure è così. Da maggio infatti Giovanni, per effetto di un accordo siglato dieci anni fa ed entrato adesso in vigore, è proprietario dei diritti di La Storia siamo noi, il suo notissimo programma televisivo andato in onda sulla Rai da ottobre 2002 a giugno 2013. E dentro c’è di tutto, ovviamente. Trattasi di patrimonio del servizio pubblico, comprese interviste e testimonianze video che non esistono altrove. Da Andreotti che con grande cinismo dice che l’avvocato Ambrosoli «se l’era andata a cercare» ...