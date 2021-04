Cybersicurezza | l’allarme di Google | ecco come gli hacker usano falsi siti web per rubare i dati degli utenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) La sicurezza in rete non è mai troppa ed anche i ricercatori del settore devono stare molto attenti ai pericoli che è possibile incontrare su Internet. Il Threat Analysis Group di, infatti, ha affermato chenordcoreani sostenuti dal governo hanno preso di mira proprio i ricercatori di sicurezza usando accountsu Twitter e LinkedIn.riferito dai colleghi di Bleeping Computer, questi individui hanno creato un sito web dedicato ad un società inesistente, chiamata SecuriElite, con sede in Turchia, che, stando alla descrizione, offriva vari servizi inerenti alla sicurezza informatica. Cosìsuccesso qualche mese fa, il sito stesso non era nient’altro che un’esca per infettare i sistemi dei visitatori attivando un exploit del browser non appena aperta l’homepage. “Al momento, ...