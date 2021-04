**Covid: tensione in piazza a Montecitorio, scontro manifestanti-forze dell’ordine** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) – tensione in piazza Montecitorio dove si stava svolgendo un sit-in sull’emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, con lancio di fumogeni. Alcuni manifestanti sono stati identificati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) –indove si stava svolgendo un sit-in sull’emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad unotradell’ordine, con lancio di fumogeni. Alcunisono stati identificati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid tensione Covid Usa, 40mila bambini hanno perso almeno un genitore: lo studio "Inoltre i morti causati da Covid - 19 si verificano in un momento di isolamento sociale, tensione istituzionale e difficoltà economiche, lasciando potenzialmente i bambini orfani senza il supporto ...

Sindacati: 115 positivi carcere di Reggio Ad esser positivi al covid nel Carcere di Reggio Emilia sono centoquindici detenuti - su quattrocento detenuti totali - e ... con una tensione crescente, che rischia di mettere a rischio la stessa ...

