Conte | “Stiamo correndo e dobbiamo continuare a farlo Lautaro? Ha un grande futuro”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Anche per l‘Inter è vigilia di campionato, con il recupero della gara con il Sassuolo rinviata per Covid. In conferenza stampa ha parlato Antonio. Queste le sue parole: “Affrontiamo una squadra che ha un’identità e caratteristiche ben precise. Da un po’ lavorano con Roberto De Zerbi, un ottimo allenatore. Servirà grandissima attenzione, rispettare tutto e tutti, cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani” Quanto inciderà il poco tempo di recupero? – “Incide il giusto, per noi ma anche per loro. Siamo abituati a giocare con questi ritmi, al di là del recupero contano entusiasmo e voglia.facendo cose importanti, ma il percorso va completato” Si può dire che la gara d’andata è stata una svolta dal punto di vista degli aggiustamenti difensivi? – “Se vuoi fare un campionato da protagonista è necessario trovare un ...