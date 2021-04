Bayern Monaco | Pavard snobba Mbappé | “Non è l’unico a fare la differenza nel Psg”

(Di martedì 6 aprile 2021) Un francese contro la squadra campione di Francia. Curioso il destino di Benjamin, campione del mondo con i Bleus nel 2018. L'esterno difensivo proverà a regalare al Paris Saint-Germain un nuovo dispiacere dopo la finale vittoriosa in Champions League nell'agosto 2020, quando il suosi impose per 1-0 nell'atto conclusivo.caption id="attachment 1096185" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionCONVINZIONEin conferenza stampa si è mostrato assai convinto: "In Nazionale non abbiamo parlato di questa gara, avevamo altre cose a cui pensare. Per loro però sarà una sorta di rivincita, ma siamo tranquilli e vogliamo due vittorie in questa doppia sfida. Penso però che abbiamo entrambe il 50% di possibilità di passare il turno, siamo due grandi squadre. L’assenza di Lewandowski? Non cambia ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

