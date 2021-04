“Test di verginità” su ragazzine nomadi, è bufera sul documentario francese (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr — Si chiama «Test del fazzoletto» la prova di verginità a cui vengono sottoposte le giovanissime ragazze gitane prima di poter convolare a nozze. E’ quando viene mostrato in un docu-reality trasmesso in Francia dall’emittente privata Tfx e intitolato Incredibili matrimoni gitani. Test di verginità per giovanissime gitane Il documentario descrive le tradizioni e lo stile di vita degli appartenenti alla comunità gitana catalana insediata nel sud della Francia, nella città di Perpignan. Nella scena — che ha sollevato un vespaio di polemiche e ha scandalizzato la Francia — sono mostrati i preparativi di un matrimonio tradizionale gitano, compresa la famigerata «cerimonia del fazzoletto». La futura sposa, giovanissima, viene obbligata a sdraiarsi su di un letto e a farsi esaminare dalle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr — Si chiama «del fazzoletto» la prova dia cui vengono sottoposte le giovanissime ragazze gitane prima di poter convolare a nozze. E’ quando viene mostrato in un docu-reality trasmesso in Francia dall’emittente privata Tfx e intitolato Incredibili matrimoni gitani.diper giovanissime gitane Ildescrive le tradizioni e lo stile di vita degli appartenenti alla comunità gitana catalana insediata nel sud della Francia, nella città di Perpignan. Nella scena — che ha sollevato un vespaio di polemiche e ha scandalizzato la Francia — sono mostrati i preparativi di un matrimonio tradizionale gitano, compresa la famigerata «cerimonia del fazzoletto». La futura sposa, giovanissima, viene obbligata a sdraiarsi su di un letto e a farsi esaminare dalle ...

PinoScarfo : La verità li scandalizza? - Gandalf1948 : Il test del fazzoletto: le baby-spose rom sono vergini? Sulla tv francese, un video-horror: scoppia un caso naziona… - Mania48Mania53 : RT @Libero_official: 'Incredibili matrimoni gitani', nel documentario le immagini del 'test del fazzoletto' sulle piccole spose per verific… - Lilly_Gozzoli : RT @Libero_official: 'Incredibili matrimoni gitani', nel documentario le immagini del 'test del fazzoletto' sulle piccole spose per verific… - Libero_official : 'Incredibili matrimoni gitani', nel documentario le immagini del 'test del fazzoletto' sulle piccole spose per veri… -

Ultime Notizie dalla rete : Test verginità Francia, il documentario sui matrimoni rom: test della verginità per le spose, esplode un caso nazionale La tv francese infatti ha trasmesso un docu - reality sui matrimoni tradizionali della comunità rom, documentario che ha mostrato le immagini dei test di verginità a cui vengono sottoposte le ...

il test sulla verginità delle promesse spose gitane indigna la francia (video) Gerry Freda per ilgiornale.it IL TEST SULLA VERGINITÀ DELLE PROMESSE SPOSE GITANE È bufera sulla televisione francese dopo la messa in onda di un docu - reality sui matrimoni tradizionali rom, in cui sono state mostrate le immagini ...

Test di verginità alla tv francese. È polemica. Dove lo fanno nel mondo? Vanity Fair Italia La tv francese infatti ha trasmesso un docu - reality sui matrimoni tradizionali della comunità rom, documentario che ha mostrato le immagini deidia cui vengono sottoposte le ...Gerry Freda per ilgiornale.it ILSULLADELLE PROMESSE SPOSE GITANE È bufera sulla televisione francese dopo la messa in onda di un docu - reality sui matrimoni tradizionali rom, in cui sono state mostrate le immagini ...