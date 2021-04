Litiga col rivale in amore, si accascia e muore (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima un litigio al quale avrebbero assistito in tanti. Poi il malore, improvviso, fatale. È morto così Pasquale Lauro, 33enne di Cicciano (Napoli). Erano da poco passate le 19 e 30 della domenica di Pasqua quando si è consumata la tragedia nel rione Iacp, le case popolari nel comune a ridosso di Nola. Il tutto sarebbe avvenuto non lontano dalla sua abitazione. È qui che medici e forze dell’ordine, giunti sul posto dopo la richiesta di soccorso, hanno trovato il suo corpo ormai senza vita. Pare che il 33enne avesse Litigato in maniera accesa con un uomo per la sua ex moglie, dalla quale era da tempo separato e con cui ha una figlia di 10 anni. Interrogati alcuni testimoni per provare a rintracciare l’uomo con il quale ha Litigato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima un litigio al quale avrebbero assistito in tanti. Poi il malore, improvviso, fatale. È morto così Pasquale Lauro, 33enne di Cicciano (Napoli). Erano da poco passate le 19 e 30 della domenica di Pasqua quando si è consumata la tragedia nel rione Iacp, le case popolari nel comune a ridosso di Nola. Il tutto sarebbe avvenuto non lontano dalla sua abitazione. È qui che medici e forze dell’ordine, giunti sul posto dopo la richiesta di soccorso, hanno trovato il suo corpo ormai senza vita. Pare che il 33enne avesseto in maniera accesa con un uomo per la sua ex moglie, dalla quale era da tempo separato e con cui ha una figlia di 10 anni. Interrogati alcuni testimoni per provare a rintracciare l’uomo con il quale hato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

