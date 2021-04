L' accusa di Zanotelli | ' Lamorgese trattiene le navi delle Ong nei porti e tanti muoiono in mare'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Zanotelli

Globalist.it

"Come ogni mercoledì del mese (da ormai 3 anni), - ricorda- saremo dalle 15 alle 18 in piazza Montecitorio , davanti al Parlamento, per contestare le politiche migratorie, razziste e ...Anche monsignor Giancarlo Bregantini e padre Alexsono stati chiamati nell'aula del Tribunale di Locri per testimoniare nell'ambito del ... Tra i capi d'rivolti a Lucano e agli altri ...Padre Alex Zanotelli, da sempre sostenitore di politiche di accoglienza e solidarietà verso i migranti, ha deciso di indire un "digiuno di giustizia" contro l'immobilismo del Viminale guidato dall'ex ...Ora sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale per aver ospitato per una notte una famiglia iraniana". Per Zanotelli è altrettanto inaccettabile che si arrivino a intercettare le ...