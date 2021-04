Vip morti a Pasqua, storie tragiche | Dolore nel giorno più bello (Di domenica 4 aprile 2021) Sono purtroppo diversi vip morti a Pasqua. Sono tutte storie tragiche che lasciano il pubblico senza parole e che creano disperazione e Dolore. Funerale (Pixabay)Partiamo dal 1960 quando Pasqua cadeva il 17 aprile e a Bath si spegneva il cantante e compositore americano Edward Raymond Cochran. Aveva appena 21 anni. Questi fu protagonista di un brutto incidente sull’A4 a Chippenham nel Witshire attorno alle ore 23.50. Venne trasportato urgentemente in ospedale, perdendo la vita il giorno dopo. Attorno al suo decesso si mossero anche numerose leggende. LEGGI ANCHE >> Covid cosa si può fare a Pasqua? Altro personaggio noto morto nel giorno di questa festa tanto speciale è l’attore americano Alfred Ryder venuto a ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono purtroppo diversi vip. Sono tutteche lasciano il pubblico senza parole e che creano disperazione e. Funerale (Pixabay)Partiamo dal 1960 quandocadeva il 17 aprile e a Bath si spegneva il cantante e compositore americano Edward Raymond Cochran. Aveva appena 21 anni. Questi fu protagonista di un brutto incidente sull’A4 a Chippenham nel Witshire attorno alle ore 23.50. Venne trasportato urgentemente in ospedale, perdendo la vita ildopo. Attorno al suo decesso si mossero anche numerose leggende. LEGGI ANCHE >> Covid cosa si può fare a? Altro personaggio noto morto neldi questa festa tanto speciale è l’attore americano Alfred Ryder venuto a ...

Advertising

lilla67_ : @hellohouse_ C'è gente che non può andare ai funerali dei parenti morti... Ma sì tu sei vip, cambia regione in zona… - Sborrr : @walter_sibari @doluccia16 Sono morti di malasanità, non muore nessun vip di covid. - CiroLabriola : @RaiNews Ma con la bellezza di circa 500 MORTI al giorno con una epidemia in atto, ci permettiamo di fermare le v… - UffailnickA : Domande dall #isoladeifamosi Si chiedono dei morti? Dei #vaccini? Naaa 'Ma è nata la figlia della #ferragni?' E… - proietto_chiara : RT @EsauRita6: Buongiorno così, indicando la vastità di quello che ce ne frega degli haters (vip/nip/parrucconi /morti di fama /ecc ecc) #… -