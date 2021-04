Pasqua | tributo ai Beatles e commedie dialettali | gli eventi del week-end

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 aprile 2021) Anche nel “-end lungo” die Pasquetta saranno in vigore importanti restrizioni anti-Covid. Proseguono le limitazioni negli spostamenti e l’organizzazione dionline: vi proponiamo la panoramica deglipromossi da realtà orobiche da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Il programma delle celebrazionili presiedute dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi per la settimana santa prevede: sabato 3 aprile alle 8.45 in Cattedrale “Liturgia delle Ore” e alle 20 in Cattedrale “Vegliale”; domenica 4 aprile alle 10.30 in Cattedrale “Solenne Celebrazione Eucaristica” e alle 17 in Cattedrale “Vespri”. Sabato 3 aprile alle 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo verrà celebrato il suggestivo “Ufficio delle Tenebre”: nella Basilica oscurata si terrà ...