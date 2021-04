Muriel e Zapata | coppia top | 29 reti E con Ilicic al meglio un trio da sogno

(Di sabato 3 aprile 2021) Celebriamo a più non posso i nazionali colombiani. Se l’Udinese è tornata casa a mani vuoti è perché Luis le ha siglato una doppietta; Duvan un gol. Ci rendiamo conto che l’immensaha totalizzato 29, 18 il primo, 11 l’altro? All’appello manca genio, il cui completo recupero non deve assolutamente ritardare.

#SerieA: • Napoli 4-3 Crotone ? Insigne (19') ? Osimhen (22') ?? Simy (25', 48') ? Mertens (34') ? Junior Messias (59') ? Di…

La Dea la spunta per 3 - 2 sull'Udinese: una doppietta dimette la gara in discesa per gli orobici, Pereyra accorcia ma nella ripresa arriva il tris di. Inutile il gol di Stryger Larsen.Nella ripresa, mister Gasperini toglie dal campoper infortunio ed inserisce per i secondi quarantacinque minuti Josep Ilicic. Al 60′ Duvanporta il punteggio sul 3 - 1 con un bel ...ATALANTA 4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens (1' st Djimsiti); De Roon, Freuler; Malinovskyi (33' st Maehle), Pessina (33' st Pasalic), Muriel (1' st Ilicic); D. Zapata (41' st ...Atalanta-Udinese 3-2: tango colombiano a Bergamo. Segnano gli ex Muriel, con una doppietta, e Zapata. Stryger Larsen a segno per l'Udinese ...