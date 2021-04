Giulia Salemi riguardo alla lite con Tommaso Zorzi: ”Ho capito dove ho sbagliato con lui” (Di sabato 3 aprile 2021) Giulia Salemi ha partecipato alla quinta edizione del GF Vip. La bellissima influencer, durante un’intervista, ha parlato del rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi e con Dayane Mello. Se con il vincitore del GF Vip le cose non vanno nel migliore dei modi, con Dayane Mello invece si è creato un bellissimo rapporto dentro la Casa di Cinecittà. Giulia Salemi sta male per il litigio con Tommaso Zorzi La bella Giulia Salemi, in un’intervista per un settimanale, ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi. I due ex gieffini avrebbero avuto dei problemi ancor prima di entrare dentro la Casa più spiata d’Italia. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è detta molto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 aprile 2021)ha partecipatoquinta edizione del GF Vip. La bellissima influencer, durante un’intervista, ha parlato del rapporto di amicizia cone con Dayane Mello. Se con il vincitore del GF Vip le cose non vanno nel migliore dei modi, con Dayane Mello invece si è creato un bellissimo rapporto dentro la Casa di Cinecittà.sta male per il litigio conLa bella, in un’intervista per un settimanale, ha parlato del suo rapporto con. I due ex gieffini avrebbero avuto dei problemi ancor prima di entrare dentro la Casa più spiata d’Italia. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è detta molto ...

