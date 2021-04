Catcalling, ne vogliamo parlare? (Di sabato 3 aprile 2021) In questi ultimi giorni è ritornato in voga più che mai il dibattito sul triste fenomeno del Catcalling. Questa esplosione di interesse generale al tema è partita dalle stories su Instagram di Damiano Er Faina, il quale con nonchalance si è espresso con entusiasmo a favore del Catcalling, sostenendo che non ci fosse alcun problema nel fischiare ad una ragazza per strada con tanto di urlo finale “Aaa bella”. Il fischio che di solito viene riservato ai nostri fedeli barboncini domestici, secondo l’influencer in questione è una pratica normale che non dovrebbe recare fastidio a nessuna donna. Sorvolando sul discorso della responsabilità sociale che una persona con 1mln di followers (tra l’altro molti dei quali giovani) dovrebbe avere, mi soffermerò sulla molestia di strada di per sé: in particolare sui fischi, il suono del clacson e i bacetti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) In questi ultimi giorni è ritornato in voga più che mai il dibattito sul triste fenomeno del. Questa esplosione di interesse generale al tema è partita dalle stories su Instagram di Damiano Er Faina, il quale con nonchalance si è espresso con entusiasmo a favore del, sostenendo che non ci fosse alcun problema nel fischiare ad una ragazza per strada con tanto di urlo finale “Aaa bella”. Il fischio che di solito viene riservato ai nostri fedeli barboncini domestici, secondo l’influencer in questione è una pratica normale che non dovrebbe recare fastidio a nessuna donna. Sorvolando sul discorso della responsabilità sociale che una persona con 1mln di followers (tra l’altro molti dei quali giovani) dovrebbe avere, mi soffermerò sulla molestia di strada di per sé: in particolare sui fischi, il suono del clacson e i bacetti ...

