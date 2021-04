Xbox Series X: Microsoft ha promesso di costruire i mini-frigo Series X – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Microsoft, per bocca di Aaron Greenberg, ha promesso di costruire i mini-frigo a forma di Xbox Series X in seguito alla vittoria di “Best of Tweets”.. Partendo da una provocazione di qualche mese fa, Microsoft, per bocca del suo uomo marketing Aaron Greenberg, ha promesso di costruire entro la fine dell’anno dei mini-frigo a forma di Xbox Series X. Tutto quello che occorreva fare era aiutare Xbox a vincere il concorso “Best of Tweets”. Ora che il concorso è stato vinto, Microsoft deve mantenere la promessa. Dopo l’annuncio di Xbox ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021), per bocca di Aaron Greenberg, hadia forma diX in seguito alla vittoria di “Best of Tweets”.. Partendo da una provocazione di qualche mese fa,, per bocca del suo uomo marketing Aaron Greenberg, hadientro la fine dell’anno deia forma diX. Tutto quello che occorreva fare era aiutarea vincere il concorso “Best of Tweets”. Ora che il concorso è stato vinto,deve mantenere la promessa. Dopo l’annuncio di...

