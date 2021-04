Semplicemente più spazio | alcuni trucchi per sfruttare il sottoscala

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle attuali case, quelle che definiamo moderne, lonon sembra essere mai abbastanza. Gli appartamenti sono sempre più piccoli, disegnati in modo da avere due macroaree: una living e una notte, dove tutto è in comune e la suddivisione delloè data dalla disposizione degli arredi e dei complementi. Avevamo già parlato, in modo piuttosto tecnico, di come suddividere e valorizzare gli ambienti – cfr. articolo ns. rubrica – ; oggi vi proponiamosuggerimenti per arredare il. Abbandoniamo gli stereotipi: in realtà questo luogo, spesso angusto e spigoloso, può risultare molto utile. Una prima soluzione, che è anche la più scontata, è quella di realizzare un armadio chiuso su misura in modo che ogni singolo centimetro possa essere sfruttato. Le funzioni che si possono ...