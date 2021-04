Scuola, Consiglio di Stato conferma mascherina sotto i 12 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) confermato dal Consiglio di Stato l'obbligo di utilizzo della mascherina a Scuola anche per i bambini minori di 12 anni. Respingendo il ricorso di alcuni genitori che contestavano l'obbligo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)to daldil'obbligo di utilizzo dellaanche per i bambini minori di 12. Respingendo il ricorso di alcuni genitori che contestavano l'obbligo ...

Advertising

DarioNardella : Non si può sacrificare il diritto all’Istruzione. #Scuole aperte e sicure. Anche in zona rossa. - IacobellisT : RT @MinutemanItaly: Sezione III, Giudice Franco Frattini 'La didattica a distanza non trova una «razionale motivazione» nella «priorità ass… - lorenzdonofrio : @MMmarco0 @WRicciardi Possibile che il governo non abbia consulenti in grado di dimostrare in Consiglio di Stato il… - 12qbert : RT @MinutemanItaly: Sezione III, Giudice Franco Frattini 'La didattica a distanza non trova una «razionale motivazione» nella «priorità ass… - Etruria72 : RT @fisco24_info: Consiglio Stato, sì a obbligo mascherina per minori 12 anni: Respinta l'istanza cautelare di un gruppo di genitori sull'u… -