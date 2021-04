Meteo nel weekend di Pasqua, TEMPORALI ed anche GRANDINE, temperature giù anche di 10°C (Di venerdì 2 aprile 2021) Il caldo anomalo ha ormai raggiunto il culmine anche sull’Italia, con temperature che si sono spinte fino a valori massimi di 26-27 gradi anche in Val Padana ed in genere su aree interne di pianura del Centro-Nord, raggiungendo livelli localmente record. A Trento si sono sfiorati i 30 gradi. Qualcosa sta però per cambiare, con la graduale perdita di potenza dell’anticiclone e le prime timide interferenze instabili che già venerdì potranno causare qualche isolato acquazzone sui rilievi alpini orientali ed in alcune aree interne del Centro-Sud. Un cambio di circolazione sarà già evidente a livello europeo, con l’anticiclone delle Azzorre che risalirà molto a nord in direzione dell’Islanda. Lungo il fianco orientale dell’anticiclone masse d’aria fredda affluiranno dalla Scandinavia verso l’Europa ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il caldo anomalo ha ormai raggiunto il culminesull’Italia, conche si sono spinte fino a valori massimi di 26-27 gradiin Val Padana ed in genere su aree interne di pianura del Centro-Nord, raggiungendo livelli localmente record. A Trento si sono sfiorati i 30 gradi. Qualcosa sta però per cambiare, con la graduale perdita di potenza dell’anticiclone e le prime timide interferenze instabili che già venerdì potranno causare qualche isolato acquazzone sui rilievi alpini orientali ed in alcune aree interne del Centro-Sud. Un cambio di circolazione sarà già evidente a livello europeo, con l’anticiclone delle Azzorre che risalirà molto a nord in direzione dell’Islanda. Lungo il fianco orientale dell’anticiclone masse d’aria fredda affluiranno dalla Scandinavia verso l’Europa ...

Advertising

infoitinterno : Meteo: SFURIATE POLARI e NEVE in COLLINA dopo il CALDO ANOMALO, come nel 1991, 1995 e 2003. La TENDENZA per APRILE - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: rapida fase di maltempo nel WEEKEND, altri impulsi perturbati a seguire #2aprile - TgrAltoAdige : Le previsioni per oggi del servizio #meteo della @ProvinciaBZ. La mattinata trascorrerà con tempo in prevalenza sol… - CorriereQ : Meteo cambia nel weekend di Pasqua. Temporali, grandine e crollo termico - zazoomblog : Meteo crollo termico in arrivo. Nel weekend di Pasqua temperature giù di 10 – 12 gradi - #Meteo #crollo #termico… -