Livorno | staccano luce a 68enne con respiratore artificiale | salvata

commenta Risultava inadempiente nei pagamenti della fornitura elettrica , così le è stata staccata la corrente in casa. Ma la donna, una 68enne di, tenuta in vita da un sistema meccanico di ventilazione artificiale , ha rischiato di morire. La segnalazione è arrivata alla polizia, che si è precipitata nell'abitazione salvandole la vita. ...La polizia è intervenuta per una segnalata situazione di grave disagio sociale e di imminente pericolo per la vita di una donna disabile al 100% ...Risultava inadempiente nei pagamenti della fornitura elettrica da qualche tempo, e così le è stata staccata la corrente a casa. Ma la donna, 68enne residente a Livorno, tenuta in vita da un ...La donna è stata poi presa in carico dal servizio sanitario. La corrente è stata riattivata. La 68enne ha poi spiegato di non aver potuto pagare le bollette a causa della crisi dovuta alla pandemia.