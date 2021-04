La Stampa su McKennie: cosa passa nella testa di chi organizza una festa in pandemia? (Di venerdì 2 aprile 2021) Va bene, poi arrivano anche le scuse. Ma i buoi ormai sono scappati e hanno fatto anche molto rumore. Ma che cosa deve passare nella testa di McKennie, Arthur e Dybala (se erano solo loro, poi) quando decidono di organizzare una cena di gruppo in piena pandemia? Poco o nulla, se non un senso di impunità. Tutelati, tamponati, isolati e curati: nessuno mette in dubbio l’interesse a privilegiare i calciatori, fanno girare l’ingranaggio. E di che valore poi. Ma i trattamenti di favore bisogna saperseli meritare e invece nulla, c’è sempre qualcuno più uguale dell’altro“. E’ il commento di Paolo Brusorio, su La Stampa, alla cena fuorilegge a casa del centrocampista della Juventus McKennie. E richiama anche le violazioni di Ronaldo e anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Va bene, poi arrivano anche le scuse. Ma i buoi ormai sono scappati e hanno fatto anche molto rumore. Ma chedeveredi, Arthur e Dybala (se erano solo loro, poi) quando decidono dire una cena di gruppo in piena? Poco o nulla, se non un senso di impunità. Tutelati, tamponati, isolati e curati: nessuno mette in dubbio l’interesse a privilegiare i calciatori, fanno girare l’ingranaggio. E di che valore poi. Ma i trattamenti di favore bisogna saperseli meritare e invece nulla, c’è sempre qualcuno più uguale dell’altro“. E’ il commento di Paolo Brusorio, su La, alla cena fuorilegge a casa del centrocampista della Juventus. E richiama anche le violazioni di Ronaldo e anche ...

