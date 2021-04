The Trench e New Gods non verranno realizzati: Warner e DC hanno abbandonato i progetti (Di venerdì 2 aprile 2021) I film della DC The Trench e New Gods non verranno realizzati, come confermato da Warner Bros, ecco la reazione di Ava DuVernay. The Trench e New Gods, due dei film della DC che erano in programma, non verranno realizzati. Warner Bros ha infatti deciso di rinunciare alla produzione dei progetti e Ava DuVernay, che si stava occupando dello sviluppo del racconto dedicato alle origini di Darkseid, ha già commentato online la notizia. Lo spinoff di Aquaman dedicato alla terrificante creatura che vive nelle profondità marine era stato scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald. Il regista James Wan è però impegnato nello sviluppo di Aquaman 2 e si è preferito cancellare il lavoro sul film. New ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) I film della DC Thee Newnon, come confermato daBros, ecco la reazione di Ava DuVernay. Thee New, due dei film della DC che erano in programma, nonBros ha infatti deciso di rinunciare alla produzione deie Ava DuVernay, che si stava occupando dello sviluppo del racconto dedicato alle origini di Darkseid, ha già commentato online la notizia. Lo spinoff di Aquaman dedicato alla terrificante creatura che vive nelle profondità marine era stato scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald. Il regista James Wan è però impegnato nello sviluppo di Aquaman 2 e si è preferito cancellare il lavoro sul film. New ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Trench e New Gods non verranno realizzati: Warner e DC hanno abbandonato i progetti… - badtasteit : #NewGods e #TheTrench: la Warner Bros. cancella due film DC in sviluppo - UniMoviesBlog : #WarnerBros e #DCFilms non realizzeranno più #TheTrench e #NewGods, due cinecomics ambientati nel… - 3cinematographe : #TheTrench e #NewGods sono stati cancellati da #WarnerBros. - kalang25 : A parte The Trench di cui non avevo ancora molto interesse, mi ero chiesto proprio a che punto fossero i lavori su… -