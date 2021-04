Sky | Ilaria d’Amico senza programmi in produzione | la conduttrice vaglia le idee

(Di giovedì 1 aprile 2021) Momento di pausa per, come spiegato dalle indiscrezioni di Dagospia. Lainfatti al momento non haincon Sky, nonostante nei mesi scorsi si inseguissero voci sul suo ritorno al timone di un nuovo programma sulla piattaforma satellitare. Al momento invece lastando diversee opzioni, per un nuovo ruolo che sarà in ogni caso una novità dopo la sua scelta di abbandonare l’ambiente calcistico. Una scelta che la diretta interessata recentemente ha commentato così: “Avrei potuto farlo tranquillamente per altri 20 anni, era la mia comfort zone. Ma non avevo altre sfide da proporre.” SportFace.

Ilaria D'Amico aveva annunciato la partenza di un nuovo programma condotto su Sky, ma non è proprio partito. Che fine ha fatto Ilaria D'Amico? Dopo aver detto addio al calcio, aveva annunciato la part ...