Pfizer, arriva il siero per i ragazzi (Di giovedì 1 aprile 2021) Maria Sorbi Efficace al 100%, in autunno per i 12-15enni. Ema: Vaxzevria, niente rischi legati all'età Finalmente qualche buona notizia arriva anche nella telenovela vaccini. In base agli ultimi studi, Pfizer sembra essere molto efficace sui ragazzini tra i 12 e i 16 anni. La maggior parte dei vaccini sono per gli adulti, che sono a più alto rischio. Ma vaccinare i bambini di tutte le età sarebbe cruciale per fermare la pandemia e aiutare le scuole, almeno quelle dei gradi più alti, a tornare piano piano alla normalità. Lo studio di cui riferisce Pfizer è stato condotto su 2.260 adolescenti Usa di età compresa fra i 12 e i 16 anni: secondo i dati preliminari, non sono stati registrati casi di Covid-19 fra gli adolescenti completamente vaccinati. I ragazzi hanno solo riportato effetti ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Maria Sorbi Efficace al 100%, in autunno per i 12-15enni. Ema: Vaxzevria, niente rischi legati all'età Finalmente qualche buona notiziaanche nella telenovela vaccini. In base agli ultimi studi,sembra essere molto efficace suini tra i 12 e i 16 anni. La maggior parte dei vaccini sono per gli adulti, che sono a più alto rischio. Ma vaccinare i bambini di tutte le età sarebbe cruciale per fermare la pandemia e aiutare le scuole, almeno quelle dei gradi più alti, a tornare piano piano alla normalità. Lo studio di cui riferisceè stato condotto su 2.260 adolescenti Usa di età compresa fra i 12 e i 16 anni: secondo i dati preliminari, non sono stati registrati casi di Covid-19 fra gli adolescenti completamente vaccinati. Ihanno solo riportato effetti ...

Advertising

FontanaPres : Ottima notizia! La produzione del vaccino Pfizer arriva a Monza. La Thermo Fisher Scientific, che a Monza dispone… - lajodina : @soniabianchi2 Qua senza fare tramite portale addio..pfizer, moderna o astrazeneca che sia... . Ma le dosi sono cos… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Cambio di passo ad aprile per la #campagnavaccinale. 8 milioni le dosi in arrivo, aumentano i siti delle somministrazioni. E da… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Cambio di passo ad aprile per la #campagnavaccinale. 8 milioni le dosi in arrivo, aumentano i siti delle somministrazioni. E da… - apolloniotg2 : RT @tg2rai: Cambio di passo ad aprile per la #campagnavaccinale. 8 milioni le dosi in arrivo, aumentano i siti delle somministrazioni. E da… -