Mentre fa lezione in Dad ha un malore: professore trovato morto in casa (Di giovedì 1 aprile 2021) Ha accusato un malore ed interrotto la lezione in Dad con i suoi studenti ma, poco dopo, è deceduto. Vigili del fuoco e carabinieri lo hanno trovato morto il giorno seguente nella sua abitazione Stava facendo una lezione in Dad quando improvvisamente ha cominciato a sentirsi poco bene. È riuscito a salutare gli studenti e L'articolo NewNotizie.it.

