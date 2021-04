Mattia | mozione per tavolo tra Regione Lazio | Amazon e sindacati

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Dopo lo sciopero del 22 marzo, il primo in Italia, appare sempre piu’ urgente generare una collaborazione tra, aziende,e lavoratori per costruire un dialogo tra le parti che si inserisca nel sistema di reni industriali che caratterizza il sistema italiano.” “Per questo con ladepositata oggi alla Pisana chiedo di intraprendere ogni opportuna iniziativa per istituire undi confronto permanente con.com Inc., le organizzazioni sindacali e i Comuni che ospitano gli stabilimenti di tale societa’”. Lo dichiara Eleonora, Presidente della Commissione Lavoro in Consiglio regionale del. “L’esigenza di confronto e’ forte e la contrattazione collettiva puo’ rappresentare ancora una volta come per i ...