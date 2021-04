Draghi e Figliuolo | i conti non tornano | il piano vaccini è già in ritardo del 30% Ma non era colpa di Arcuri e Conte?

(Di giovedì 1 aprile 2021) Suldel governoe del nuovo commissario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo, semplicemente non. La campagna di vaccinazione di massa promessa va a rilento per la disorganizzazione e perché mancano le dosi., inon: ilè già indel 30% Il Fatto Quotidiano scrive oggi che secondo la tabella pubblicata all’interno del nuovovaccinale del generale e aggiornata al 3 marzo scorso, l’Italia a fine marzo avrebbe dovuto ricevere 15,7 milioni di dosi. Ovvero 5,35 milioni da Astrazeneca, 7,35 (più 1,66 aggiuntivi) da Pfizer e 1,33 da ...

Vaccini - I conti sballati di"500mila al giorno"? Ma ne abbiamo la metà Se il motto del generaleè "vaccinare, vaccinare, vaccinare" la realtà dice che non è così. La dichiarazione resa ieri sera dal ......il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus il generale Francesco Paolo. Una ... Il premier Mariosi è vaccinato con AstraZeneca " Il premier Mariosi è vaccinato ...L'Italia è in ritardo sia nella consegna delle dosi che nell'inoculazione. E può arrivare fino a 200 miliardi di prodotto interno lordo ...Ecco quindi lo spazio riservato, per esempio, al generale Figliuolo, impegnato ad attaccare nuove medaglie ... Ad esempio la promessa fatta da Draghi al suo insediamento e non mantenuta: tenere aperte ...